Battlefield 6 возглавила чарты продаж Steam за два месяца до релиза
Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 5 по 12 августа. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.
Абсолютным лидером чарта стала Battlefield 6 — новая часть серии шутеров от Electronic Arts. Проект выходит лишь в октябре, однако геймеры уже скупают игру на фоне проходящей открытой беты. На втором месте оказалась Mafia: The Old Country по вселенной «Мафии», а замкнул тройку портативный ПК Steam Deck.
В десятку также вошли Cyberpunk 2077, кооперативный выживач Peak, файтинг Street FIghter 6 и выживач в раннем доступе Grounded 2.
Чарт продаж Steam с 5 по 12 августа
- Battlefield 6
- Mafia: The Old Country
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Peak
- Rust
- Street Fighter
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Grounded 2.