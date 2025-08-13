Battlefield 6 возглавила чарты продаж Steam за два месяца до релиза

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 5 по 12 августа. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Абсолютным лидером чарта стала Battlefield 6 — новая часть серии шутеров от Electronic Arts. Проект выходит лишь в октябре, однако геймеры уже скупают игру на фоне проходящей открытой беты. На втором месте оказалась Mafia: The Old Country по вселенной «Мафии», а замкнул тройку портативный ПК Steam Deck.

В десятку также вошли Cyberpunk 2077, кооперативный выживач Peak, файтинг Street FIghter 6 и выживач в раннем доступе Grounded 2.

Чарт продаж Steam с 5 по 12 августа

  • Battlefield 6
  • Mafia: The Old Country
  • Steam Deck
  • Cyberpunk 2077
  • Peak
  • Rust
  • Street Fighter
  • Dead by Daylight
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Grounded 2.