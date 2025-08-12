Представлена самая мощная в мире портативная консоль с RTX 4090

Блогер с YouTube-канала Nittrx представил собранную им портативную консоль с флагманской видеокартой Nvidia. Производительность устройства не уступает мощным игровым ноутбукам.

© Газета.Ru

Новинка оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop с 16 ГБ памяти GDDR6 и энергопотреблением 174 Вт. За производительность также отвечает процессор Intel Core i9-14900HX, дополненный 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 2 ТБ.

Среди прочих параметров отмечается использование 12,5-дюймового сенсорного IPS-дисплея с разрешением 4K от ноутбука Dell Latitude 12 E7275. Аккумулятора в приставке не предусмотрено — он питается от стандартного адаптера для ноутбука.

Согласно тестам Nittrx, система обеспечивает запуск Cyberpunk 2077 в разрешении 4K с максимальными настройками графики и частотой 60–70 кадров в секунду, а God of War работает при 110–120 к/с. При этом температура процессора достигает 67 градусов Цельсия, а видеокарты — 72. Работает гаджет под управлением Windows.

На текущий момент рынок представлен множеством портативных консолей, однако все оснащаются интегрированными в чип графическими ускорителями, которые значительно уступают по производительности дискретным видеокартам. В то же время полноценные видеоускорители имеют повышенное энергопотребление, что усложняет использование таких решений.

Ранее у геймера загорелась дорогая видеокарта RTX 5090 прямо во время игры.