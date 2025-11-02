Производственный ад и утопия в Антарктике: что мы знаем о BioShock 4

После многих лет тишины от студии Cloud Chamber и издателя 2K Games, в июле 2025-го внезапно появились свежие новости о BioShock 4. К сожалению, новости плохие — в студии прошли перестановки, а менеджмент потребовал переработать определенные элементы игры. Портал PC Gamer рассказал, что известно о BioShock 4 на данный момент.

Дата релиза BioShock 4

У проекта пока нет даже потенциальной даты релиза, хотя его впервые анонсировали в 2019 году. Увольнение главы студии Cloud Chamber Келли Гилмор и перемещение креативного директора команды на издательскую роль после провального ревью от топ-менеджмента 2K намекает на то, что, даже спустя шесть лет, BioShock 4 далека от релиза.

После ревью разработчикам также пришлось заняться переработкой определенных аспектов игры. Тем не менее, CEO Take-Two Штраус Зельник обещает, что проект не находится под угрозой отмены.

Мир и сюжет игры

В 2021 году блогер Колин Мориарти слил первые подробности о BioShock 4 на своем подкасте, сказав, что сюжет игры «разворачивается в 1960-х, в антарктическом городе Бореалис». Позже появился скриншот, якобы сделанный в промежуточной демоверсии — там протагонист от первого лица смотрел на ретро-футуристическую башню со светящейся сферой наверху.

А вот о сюжете пока нет деталей. Единственное, что известно наверняка, так это то, что над игрой работает сценаристка Ghost of Tsushima Лиз Альбл — ее наняли в качестве главной нарративщицы в 2022. Мы также знаем, что сюжет — одна из проблем, которые отметил топ-менеджмент 2К на ревью.

Поскольку последнее дополнение для BioShock Infinite, Burial at Sea, завершило некоторые сюжетные ветки, спекулировать о событиях следующей игры тяжело. Но BioShock 4 вряд ли станет прямым продолжением Infinite. Вероятнее всего, четвертая часть попытается отдалиться от предыдущих и изучить новый мир с новыми персонажами в главных ролях. Помня о бесконечных маяках в Infinite, возможно, мы вообще попадем в совершенно другую реальность.

Как бы то ни было, сами разработчики подмечали, что для них важно «создавать миры», и особое внимание 2К к сюжету дает понять, что издатель относится к истории BioShock 4 серьезно.

Механики и геймплей

BioShock 4 совершенно точно будет шутером от первого лица — этот факт не изменился даже несмотря на то, что над игрой не работают создатели оригинальной серии. На потенциально слитом скриншоте можно было увидеть одно из орудий — рикошетящий дробовик, а также значки, намекающие на существование магнитных и электрических способностей. Время покажет, была ли в этом скриншоте толика правды, хотя утечка информации произошла еще в 2021-м. За четыре года разработки многое могло поменяться.

Другие факты о BioShock 4

Кто работает над игрой

Хотя слухи о разработке следующей BioShock 4 появились примерно за год до анонса игры в 2019-м, 2К подтвердила их, заявив о формировании студии Cloud Chamber. Кен Левин, творческий директор первой BioShock и Infinite, не участвует в проекте. Левин закрыл свою студию Irrational Games по завершению работы над Infinite, после чего открыл новую, менее масштабную студию Ghost Story Games для создания не анонсированной игры.

Как долго идет разработка BioShock 4

По информации Kotaku, то, о чем мы знаем — не первая итерация BioShock 4. Если верить инсайдерам, изначально ей занималась студия Certain Affinity, присвоив проекту кодовое имя Parkside в 2015-м. Но Parkside отменили в 2016-м. Нынешняя версия BioShock 4 находится в разработке с 2017 года.

В производство запущен фильм по BioShock

Фанаты надеялись на выход киноадаптации BioShock еще с релиза первой части в 2007-м — и теперь эта мечта, возможно, воплотится в реальность. Проект по мотивам игры собирается выпустить Netflix; в режиссерском кресле — Фрэнсис Лоуренс, а над сценарием изначально работал Майкл Грин, известный по «Бегущему по лезвию 2049». Позже его сменил Джастин Роудс — он ранее работал над «Терминатор: Темные судьбы» и «Секретным уровнем».