Стоит ли фанатам культовой «Мафии» играть в Mafia: The Old Country

Геймплей в сделку не входил.

Недавно студия Hangar 13 выпустила Mafia: The Old Country, продолжение культовой франшизы. К новой части отношение изначально было неоднозначным. Одни тосковали, что из игры пропал открытый мир, а другие, наоборот, радовались камерности и коридорности. Также кто-то жаловался на смену сеттинга с Америки середины прошлого века, а кто-то называл Сицилию начала 1900-х идеальной локацией.

После релиза споры только усилились. На каждом форуме найдутся люди, которые хвалят игру за визуал и атмосферу или же разносят за устаревший геймплей. Кто прав? Увы, обе стороны.

Mafia: The Old Country: главное об игре

Название: Mafia: The Old Country. Платформы: ПК, Xbox Series, PS5. Разработчик: Hangar 13. Издатель: 2K Games. Дата выхода: 7 августа 2025. Жанр: приключение, экшен. Перевод: русские субтитры и озвучка.

Mafia: The Old Country: как поиграть?

В российском Steam игра официально не продаётся, в казахстанском стоит примерно 3000 рублей. На консолях выгоднее всего купить диск. На PS5 он обойдётся примерно в 4000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.

Атмосфера старой «Мафии» передана идеально

В своё время Mafia 3 ругали за баги, переизбыток гринда и однообразные задания. Но главная претензия была в том, что это попросту не «Мафия». Игре не хватало характерных уюта, неторопливого восхождения к верхам, разговоров о семье и чести. Зато в новой части этой атмосферы в избытке. The Old Country не просто воссоздаёт прежнее настроение, она во многом копирует первую часть.

В завязке наш герой Энцо — шахтёр и практически раб. Он сбегает от жестоких хозяев и волей случая примыкает к семье их главных конкурентов. Вы и сами догадываетесь, что будет дальше: сначала вы таскаете ящики и очищаете конюшни, затем шаг за шагом пробираетесь к верхам и ввязываетесь в криминальную войну. Будут и привычные гонки как на лошадях, так и на машине, и даже влюблённость в дочку босса.

Не ждите от истории чего-то необычного. The Old Country — абсолютная классика жанра, где все твердят о чести, обретают братьев, палят во все стороны и переживают предательства. Кто-то назовёт такой подход устаревшим, но кому-то он покажется возвращением в старые добрые времена, когда все восхищались «Славными парнями» и «Крёстным отцом».

Сами разработчики точно не переживали на этот счёт и в одной из миссий даже заставили искать клише, пусть и для изготовления фальшивых купюр. Игроку тоже стоит расслабиться и позволить истории развиваться. Потому что она незамысловатая, но обаятельная и напоминает классическое кино. Принятие в семью, гулянки с новыми братьями, запретная любовь, конфликты с заклятыми врагами, отчаянная борьба за власть — есть в этом некая романтика.

Эмоции усиливает сам сеттинг. Сицилия оказалась невероятным местом: она всегда солнечная, подкидывает один удивительный вид за другим, цепляет обилием деталей в каждом помещении. Загляните в город и увидите бельё на окнах, развешанные флаги, переполненные людьми рынки. Зайдите на апельсиновое поле и восхититесь упорными работягами, ящиками с фруктами, раскиданными граблями. Любое место проработано до мелочей и заслуживает скриншота!

Раствориться в мире и истории легко по одной причине: это редкая линейная игра, где тебя ничего не отвлекает. Есть пара дополнительных заданий, которые находятся рядом с основными, и много коллекционок вроде газет и статуэток. В остальном вы просто несётесь по прямой. Так и создаётся ощущение приятного криминального приключения — по сути, интерактивного фильма. После блокбастеров с открытыми мирами приятно переключиться на такое. Всё же Mafia не притворяется большой игрой ни по задумке, ни по цене.

Геймплей безжалостно устарел

Чтобы описать архаичность геймплея, приведу пример. Однажды вам поручают проникнуть в тюрьму и вытащить из неё важного заключённого. Вокруг полно охранников, так что шуметь нельзя. Если заметят, миссия прервётся, а вы откатитесь к контрольной точке.

Принудительный стелс — плохо, но терпимо, если разработчики припасли интересные механики. Однако в арсенале The Old Country исключительно базовые и банальные инструменты. Энцо прячется за углами, подсвечивает противников мафиозным чутьём, отвлекает их бутылками и медленно душит через унылое QTE. Можно и быстро прирезать, но у ножа ограниченная крепкость, а тратится она в том числе на взлом дверей и коробок с деньгами. Поэтому чаще вы будете именно душить охрану, а не пырять клинком.

С такими возможностями миссия превращается в абсолютную нудятину. Вы со скукой на лице ждёте, пока один охранник отвернётся, и с такой же скукой разбиваете бутылку, чтобы отвлечь другого. Медленно душите очередную цель. Крайне нерасторопно крадётесь по коридорам. И не дай бог попадётесь, тогда часть пути придётся проделать заново. Ещё больше тоски добавляет тот факт, что обязательный стелс всё равно завершается заскриптованным отстрелом этих самых охранников.

Казалось бы, такие уровни должны сгинуть из игровой индустрии. Однако Mafia: The Old Country настойчиво подкидывает схожие развлечения.

Когда дело доходит до стрельбы, вы… просто стреляете. Враги на попадания реагируют сдержанно: в основном просто впитывают пули и убедительно падают, только когда HP опускается до нуля. Между выстрелами из двустволки и винтовки разница лишь в дистанции и уроне, в остальном они похожи.

Впрочем, стрелять всё равно веселее, чем биться на ножах. А ведь именно на последней механике построены все боссфайты. У вас пара ударов, парирование и уклонение, вот и рубите с их помощью всех важных врагов. Первые дуэли кажутся стильными и весёлыми, однако потом мечтаешь о кнопке, чтобы их пропустить.

Ещё в игре есть езда на машинах и скачки. Они реализованы недурно, но и ничего особенного нет. Просто го́ните вперед, вписываетесь в повороты и в нужные моменты притормаживаете. В целом это все механики, что предлагает игра. Проблема не в том, что их мало. Промах в проработке, которая мечется от «ужасной» до «сойдёт».

Можно ли ругать The Old Country за столь устаревший геймплей? Конечно. Вот только плохо относиться к игре всё равно не выходит. Потому что это линейное приключение, которых последние годы отчаянно не хватает. Потому что прохождение занимает порядка 10 часов и не успевает окончательно надоесть. Потому что атмосфера той самой «Мафии» на месте, а визуал — восхитителен.

Mafia: The Old Country: стоит ли играть?

Ответ зависит от ваших ожиданий. Если рассчитываете на проработанный и современный геймплей, быстро разочаруетесь. Однако если готовы на 10 часов погрузиться в простую, но стильную историю в красивом мире — по сути, в классическое кино о мафии — вряд ли разочаруетесь.

Оценка Mafia: The Old Country — 7 из 10

Понравилось

Бесподобный визуал.

Атмосфера той самой «Мафии».

После больших игр линейность импонирует.

Не понравилось