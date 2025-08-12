Чтобы сыграть в Battlefield 6, придется удалить Valorant — конфликт античитов
Игрокам Battlefield 6, возможно, придется удалить Valorant из-за конфликта античитов.
По данным пользователей Reddit, античит BF6 — Javelin — блокирует запуск игры, если на ПК установлен Valorant с античитом Vanguard.
При попытке запуска появляется уведомление о «несовместимости ПО» с предложением удалить конфликтующую программу или изменить её настройки.
Проблема связана с тем, что оба античита работают на уровне ядра системы и требуют безопасной загрузки (secure boot), из-за чего происходит конфликт.
Несмотря на это, Battlefield 6 уже установил рекорд — открытая бета привлекла более 500 000 одновременных игроков в Steam, превысив пиковые показатели Call of Duty.
Electronic Arts также сообщила о блокировке свыше 330 000 попыток читерства во время теста. Некоторые аналитики считают, что BF6 в этом году сможет серьезно потеснить конкурента.