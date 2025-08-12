Игрокам Battlefield 6, возможно, придется удалить Valorant из-за конфликта античитов.

© Ferra.ru

По данным пользователей Reddit, античит BF6 — Javelin — блокирует запуск игры, если на ПК установлен Valorant с античитом Vanguard.

При попытке запуска появляется уведомление о «несовместимости ПО» с предложением удалить конфликтующую программу или изменить её настройки.

Проблема связана с тем, что оба античита работают на уровне ядра системы и требуют безопасной загрузки (secure boot), из-за чего происходит конфликт.

© Insider Gaming

Несмотря на это, Battlefield 6 уже установил рекорд — открытая бета привлекла более 500 000 одновременных игроков в Steam, превысив пиковые показатели Call of Duty.

Electronic Arts также сообщила о блокировке свыше 330 000 попыток читерства во время теста. Некоторые аналитики считают, что BF6 в этом году сможет серьезно потеснить конкурента.