AMD сняла с производства «народный» процессор Ryzen 7 5700X3D

AMD официально прекращает выпуск процессора Ryzen 7 5700X3D — одного из последних и самых популярных представителей платформы Socket AM4.

© Ferra.ru

Модель с 8 ядрами и 16 потоками, оснащённая фирменной технологией 3D V-Cache, вышла в январе 2024 года как более доступная альтернатива флагману 5800X3D, который сняли с производства в октябре того же года.

Несмотря на то, что чип основан на архитектуре Zen 3 и поддерживает только DDR4, он предлагал игровую производительность на уровне Core i9-12900K или Ryzen 7600 с DDR5, став отличным вариантом апгрейда для пользователей старых AM4-систем.

В конце 2024 года Ryzen 7 5700X3D входил в число бестселлеров Amazon, но теперь вместе с ним AMD фактически закрывает 8-летнюю историю платформы AM4.