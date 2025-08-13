RTX 4060 Ti сравнили с 5060 Ti в 4K
Автор YouTube-канала Odin Hardware проверил в современных играх RTX 4060 Ti и 5060 Ti.
Тестовый стенд включал процессор Intel Сore i5-14600К, матплату Asus Prime Z790 A WiFi, систему охлаждения Nzxt Kraken 360, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Gigabyte Windforce RTX 5060 Ti 16 ГБ DDR7 Dual Fans/Zotac Twin Edge RTX 4060 Ti 8 ГБ DDR6 Dual Fans.
A Plague Tale Requiem шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 26 к/с (4060 Ti) и 35 к/с (5060 Ti).
Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом High. В среднем удалось в этой игре получить 27 к/с (4060 Ti) и 35 к/с (5060 Ti).
В игре Forza Horizon 5 на настройках графики Ultra средняя производительность составляла 72 к/с (4060 Ti) и 91 к/с (5060 Ti).
The Witcher 3 шёл с графикой High. Средний FPS здесь равнялся 48 к/с (4060 Ti) и 62 к/с (5060 Ti).
AC Odyssey тестировалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров здесь была на уровне 52 к/с (4060 Ti) и 61 к/с (5060 Ti).
Alan Wake 2 запускалась на настройках графики Medium. В среднем производительность в ней составляла 18 к/с (4060 Ti) и 28 к/с (5060 Ti).
Doom Eternal шла с Nightmare Preset. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 83 к/с (4060 Ti) и 113 к/с (5060 Ti).
God of War запускалась с графикой Ultra. Средний FPS здесь был на уровне 41 к/с (4060 Ti) и 56 к/с (5060 Ti).
Игра Ghost of Tsushima тестировалась с пресетом Medium. В среднем удалось в ней получить 42 к/с (4060 Ti) и 43 к/с (5060 Ti).
В игре Statrfield на высоких настройках графики средняя производительность составляла 36 к/с (4060 Ti) и 39 к/с (5060 Ti).
Hellblade II шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 20 к/с (4060 Ti) и 28 к/с (5060 Ti).
Kingdom Come Deliverance запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре составлял 49 к/с и 50 к/с (с 4060 Ti и 5060 Ti соответственно).
Игра Warzone тестировалась с пресетом Balanced. Средняя производительность в ней находилась в районе 68 к/с (4060 Ti) и 149 к/с (5060 Ti).
GTA 5 шла с Ultra Details. В среднем частота кадров в этой игре составляла 40 к/с (4060 Ti) и 59 к/с (5060 Ti).
Вывод
В целом 5060 Ti оказалась на 39% (61 к/с и 44 к/с соответственно) быстрее, чем 4060 Ti.