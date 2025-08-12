Производительность игровых Ryzen 5800X3D и 9800X3D сравнили в Battlefield 6

Ведущий YouTube-канала Hardware Unboxed продемонстрировал, как себя ведут в современных играх процессоры Ryzen 7 5800X3D и 9800X3D.

© Ferra.ru

Тестовый стенд состоял из процессоров Ryzen 7 5800X3D и 9800X3D, видеокарты RTX 5090, оперативной памяти DDR4 3600 CL14 (5800Х3D) и DDR5 6000 CL30.

В 1080р Native с пресетом Ultra уже в самом начале 9800X3D продемонстрировал на 36% более высокую среднюю производительность и превосходство на 25% по 1% Low. Это сохранялось примерно на том же уровне всю игру. В целом 9800Х3D был примерно на 35% быстрее по среднему FPS и чуть больше чем на 40% быстрее по 1% Low, чем 5800Х3D.

В разрешении 1440р 9800Х3D был по средней частоте кадров быстрее примерно на 25%, а по 1% Low - на 41%.

В 4К процессоры показали очень близкие результаты. Однако показатели 1% Low у 9800Х3D были примерно на 10% выше.

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

Вывод

В целом 9800Х3D в Full HD оказался примерно на 35-40% быстрее, чем 5800Х3D. Это полностью соответствует результатам проведённого ранее на YouTube-канале Hardware Unboxed теста (см. скриншот выше).

Что касается 5800Х3D, то он находился по производительности примерно на одном уровне с 9700Х и Core Ultra 7 265K.