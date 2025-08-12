В Steam стартовал Фестиваль 4X-стратегий со скидками на сотни игр
11 августа в Steam начался Фестиваль 4X-стратегий — он посвящён играм в стратегическом жанре под лозунгом «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай». На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале 4X-стратегий в Steam
- Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)
- Age of Wonders 4 — 1661 рубль (- 40%)
- Victoria 3 - 830 рублей (- 70%)
- Stellaris — 549 рублей (- 75%)
- Europa Universalis 4 — 276 рублей (- 90%)
- X4: Foundations — 400 рублей (- 75%)
- Sins of a Solar Empire 2 — 1539 рублей (- 30%)
- Dune: Spice Wars — 740 рублей (- 60%)
- Northgard — 176 рублей (- 84%)
- Galactic Civilizations 4 — 874 рубля (- 50%)
- Terra Invicta — 974 рубля (- 35%).
Фестиваль 4X-стратегий в Steam продлится до 18 августа включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.