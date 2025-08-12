В Steam стартовал Фестиваль 4X-стратегий со скидками на сотни игр

11 августа в Steam начался Фестиваль 4X-стратегий — он посвящён играм в стратегическом жанре под лозунгом «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай». На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале 4X-стратегий в Steam

Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)

Age of Wonders 4 — 1661 рубль (- 40%)

Victoria 3 - 830 рублей (- 70%)

Stellaris — 549 рублей (- 75%)

Europa Universalis 4 — 276 рублей (- 90%)

X4: Foundations — 400 рублей (- 75%)

Sins of a Solar Empire 2 — 1539 рублей (- 30%)

Dune: Spice Wars — 740 рублей (- 60%)

Northgard — 176 рублей (- 84%)

Galactic Civilizations 4 — 874 рубля (- 50%)

Terra Invicta — 974 рубля (- 35%).

Фестиваль 4X-стратегий в Steam продлится до 18 августа включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.