Для кооп-игры Peak вышел большой апдейт с пустыней и динамитом

Разработчики популярного кооп-выживача Peak выпустили новый апдейт для игры под названием Mesa. В проекте появился пустынный биом с кактусами, а также новые предметы.

Так, новый биом появляется вместо ледяных Альп, третьей локации в игре. Сперва он будет выпадать чаще, однако со временем геймеры будут встречать его с вероятностью 50%. Главной механикой биома стали песчаные бури, которые снижают выносливость персонажей до нуля.

Вместе с апдейтом в игру также добавили около шести новых предметов, включая солнцезащитный крем, динамит и алоэ вера. Разработчики заявили, что продолжат поддержку Peak, однако пока не уверены, в каком направлении они пойдут дальше.