В League of Legends добавят управление на WASD

Студия Riot Games объявила о тестировании новой функции в League of Legends. В ближайшее время разработчики запустят тестирование управления на клавиатуре с помощью традиционного формата WASD вместе с фиксированной на персонаже камерой.

В компании заявили, что подошли к разработке нового типа управления со всем вниманием, чтобы новичкам и опытным игрокам было очень просто управлять своим персонажем на клавиатуре. При этом классическое передвижение с помощью мыши никуда не денется.

Мы и сами уже давно играем в «Лигу», так что подошли к этому проекту с глубоким уважением к классическому управлению жанра MOBA, которое во многом помогло нам полюбить его. Мы считаем, что движение с помощью WASD поможет новичкам и опытным игрокам взглянуть на Лигу по-новому, при этом не слишком сильно меняя ощущения от игры.

В Riot Games не раскрыли точную дату введения WASD-управления, отметив, что в ближайшее время начнётся тестирование функции. Некоторые фанаты предполагают, что адаптацию под прямое управление с клавиатуры сделали в честь вероятного будущего выхода культовой сетевой игры на консолях.