Первая в мире одновентиляторная RTX 5060 Ti 16 ГБ поступила в продажу

Компания ZEPHYR представила видеокарту RTX 5060 Ti 16 ГБ Sakura Snow X, которую называет «первой в мире одновентиляторной моделью» этого типа.

Новинка выполнена в фирменном стиле бренда — корпус из цельного алюминия, обработанный методом CNC, с брашированием и анодированием.

По размерам карта повторяет ранее выпущенную RTX 4070 Sakura Snow X (176 × 127 мм), но стала чуть толще — 45 мм против 41 мм. Она питается через один разъем PCIe 8-pin, потребляя до 180 Вт, и оснащена тремя портами DisplayPort и одним HDMI.

Охлаждение обеспечивают 4 никелированные тепловые трубки, медное основание с зеркальной полировкой и 105-мм вентилятор.

В основе — чип GB206 с 4608 потоковыми процессорами. Базовая частота составляет 2407 МГц, буст — 2572 МГц. Память — 16 ГБ GDDR7 с частотой 28 Гбит/с и шиной 128 бит.

В Китае карта оценена в 3899 юаней и уже доступна для предзаказа на Pinduoduo с отгрузкой до 14 августа.