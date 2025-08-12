Раскрыты чудаковатые требования к разработчикам для получения девкита Switch 2

Для получения девкита Nintendo Switch 2, разработчики должны соответствовать строгим требованиям, призванным гарантировать, что игра принесет платформе заметную ценность.

Как рассказала студия LynxByte Games, простого портирования игры с оригинальной Switch или другой платформы недостаточно — каждое приложение, даже от существующих партнеров, должно пройти индивидуальное одобрение.

При этом проект обязан демонстрировать возможности новой консоли, включая поддержку 4K при 60 fps или 1440p при 120 fps в док-режиме, интеграцию GameChat и управления мышью, использование HD Rumble 2, функции GameShare и других особенностей системы.

Также требуется подробный план релиза и четкое объяснение, как игра раскрывает потенциал платформы.

LynxByte Games также сообщила, что Switch 2 поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3.1, хотя в урезанном варианте, и пока она редко применяется в проектах Nintendo.