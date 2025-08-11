«Состояние игры улучшается». Издатель «Цивилизации 7» — о состоянии стратегии

11 февраля состоялся релиз Civilization 7 — новой части культовой серии 4Х-стратегий. Проект запустился со скандалом: спустя полгода у игры всего лишь 48% положительных обзоров в Steam, а пиковый онлайн не превышает 10 тысяч человек. Многие геймеры громят игру за отсутствие важных механик из предыдущих частей франшизы, за неудобный интерфейс и баги, а также отсутствие значимых изменений за столь долгий срок.

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник уже во второй раз прокомментировал скандальный выход «Цивилизации 7». Топ-менеджер заявил, что за последнее время состояние игры улучшилось, и он всё ещё ожидает, что седьмая часть в конечном итоге войдёт в пантеон лучших частей франшизы.

Запуск «Цивилизации 7» оказался медленным, и нам пришлось внести изменения, и они продолжают вноситься, однако мы видим, что отзывы становятся лучше. Состояние игры точно улучшается. Думаю, что со временем игра займёт своё место в пантеоне успешных тайтлов во франшизе.

Последний на данный момент патч для «Цивилизации 7» под версией 1.2.3 вышел во второй половине июля. В игру добавили некоторые базовые механики из предыдущих игр, включая авторазведку, а также улучшили общий игровой процесс. Недавние отзывы игры в Steam всё ещё остаются на уровне 45%.