Nintendo запретила использовать свои игры на благотворительном мероприятии

Организаторы благотворительного спидран-марафона RTA in Japan сообщили, что в летнем мероприятии 2025 года не будет игр Nintendo.

© Ferra.ru

Причина — компания предупредила, что использование ее проектов требует предварительного разрешения, а прошлые показы проходили без согласования.

RTA in Japan проводится с 2016 года и за это время включал множество тайтлов Nintendo — от классики NES до современных релизов. Летний ивент 2025 года пройдет в Токио с 9 по 15 августа, средства от него направят в организацию «Врачи без границ».

Однако в списке игр теперь нет ни Mario, ни Kirby — их убрали после уведомления, полученного 13 июня.

Организаторы пытались договориться о правилах, но не успели согласовать процесс до старта события. В будущем они будут подавать заявки на каждую игру отдельно для каждого мероприятия.

В соцсетях многие японские пользователи сочли действия Nintendo закономерными, ведь RTA in Japan вырос из небольшого волонтерского проекта в крупное событие с крупными спонсорами, что привлекло внимание правообладателя.