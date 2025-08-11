Завершился первый этап беты Battlefield 6

11 августа завершился первый этап открытой беты Battlefield 6. Спустя четыре дня после старта раннего тестирования разработчики взяли перерыв на несколько дней.

Второй и финальный этап бета-теста BF6 стартует 14 августа в 11:00 мск. Он также продлится все выходные и завершится утром 18-го числа. На протяжении четырёх дней геймеров ждёт новая карта Empire State в Нью-Йорке, несколько свежих режимов, дополнительные испытания для получения скинов и некие сюрпризы.

Первая бета Battlefield 6 стартовала 7 августа и продлилась до 11-го числа. Пиковый онлайн шутера в Steam превысил 500 тысяч человек — это самая популярная бета в истории платформы. Полноценный релиз игры состоится через два месяца, 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.