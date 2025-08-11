В РФ стали чаще арендовать консоли PlayStation и Xbox

Аренда игровых консолей становится все более популярной альтернативой покупке дорогой техники: геймеры могут опробовать новинки без серьезных затрат, а владельцы приставок — зарабатывать на своих устройствах. В первой половине 2025 года PlayStation оказалась впереди как по интересу россиян, так и по количеству доступных предложений, говорится в исследовании «Авито Услуг».

© Газета.Ru

С января по июль 2025 года интерес к аренде PlayStation вырос на 39% в годовом выражении, а количество предложений увеличилось на 38%. Средняя стоимость аренды приставок Sony в этот период начиналась от 700 рублей в сутки.

Спрос на Xbox увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом. Стоимость аренды консолей Microsoft оставалась ниже, чем у конкурента, — от 600 рублей в сутки.

Аренда игровой консоли позволяет наслаждаться видеоиграми без больших единовременных затрат на покупку оборудования. Это удобный вариант, чтобы протестировать устройство или конкретные игры перед тем, как принять решение о покупке. Кроме того, приставку можно взять на короткий срок: на выходные, праздники или в отпуск, а затем отдать владельцу.

