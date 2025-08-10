s1mple в составе BCGame по CS 2 стартовал с победы
Александр s1mple Костылев успешно дебютировал за BCGame на турнире Exort The Proving Grounds Season 3 по Counter-Strike 2. В первом матче группового этапа его команда взяла верх над CYBERSHOKE Esports со счётом 2:1 по картам.
Начало встречи оказалось непростым — BCGame уступила на Overpass со счётом 13-16. Однако на Mirage команда проявила характер и вырвала победу в овертайме — 19-17. Решающий Ancient остался за коллективом s1mple — 13-8.
Следующий матч BCGame сыграет 12 августа против другой команды-победителя первого раунда. Турнир проходит в онлайне с 10 по 22 августа, в нём участвуют 24 состава, а призовой фонд составляет € 75 тыс.