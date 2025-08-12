Hellblade 2 вышла на PlayStation 5

12 ноября на консоли PlayStation 5 состоялся релиз Hellblade 2. Мистическое приключение добралось до приставок Sony спустя чуть больше года после релиза на Xbox Series и ПК.

События Hellblade 2 продолжают сюжет первой части. Сенуа возвращается домой, однако в родных краях её считают изгоем и относятся к ней с опаской. Затем на деревню героини нападают викинги и гиганты, после чего она вступает с ними в противостояние.

Порт игры на PS5 поддерживает адаптивные курки и обратную отдачу геймпада DualSense, а также объёмный звук Dolby Atmos. Версия для PS5 Pro также получила повышенное разрешение и поддержку апскейлера PSSR.

Вместе с выходом на PlayStation в игру на всех платформах добавили режим с прорастанием гнили после смерти, улучшенный фоторежим и комментарии разработчиков, а версия для Xbox Series теперь работает при 60 кадрах в секунду.