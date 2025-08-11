Энтузиаст восстановил редкий компьютер IBM

Минчанин Артём, увлечённый ретротехникой, восстановил одну из самых мощных рабочих станций середины 1990-х — IBM PC 365. На сборку ушло около пяти лет, пишет tech.onliner.by.

IBM PC 365 выпускалась для инженеров, архитекторов и учёных, которым не хватало мощности обычных ПК. Главное отличие — поддержка двух процессоров Pentium Pro, работавших на частотах до 200 МГц и оснащённых быстрым кэшем. Эти процессоры впервые использовали «спекулятивное выполнение» — технологию, позже ставшую причиной известных уязвимостей Spectre и Meltdown.

В своей машине Артём установил два процессора и редкую для того времени память объёмом 512 МБ, которую нашёл только на eBay. Для второго процессора потребовался редкий модуль питания, поиски которого заняли месяцы.

Помимо оригинальных клавиатуры, мыши и монитора IBM, в сборке есть легендарный 3D-ускоритель 3DFX Voodoo 1. В 1996 году он стал первой массовой платой, способной заметно улучшить 3D-графику в играх вроде Quake. Артём добавил его для аутентичности — в 90-е такой апгрейд мог сделать и реальный владелец IBM 365.

Ещё одна редкость — CD-привод Creative с пультом ДУ и ИК-передатчиком. В 90-е он позволял управлять плеером и даже курсором мыши с дивана, превращая ПК в «мультимедийный центр».

В 1995—1996 годах подобная конфигурация стоила около $ 4000 — с поправкой на инфляцию это примерно $ 10 000 сегодня. Такие компьютеры могли позволить себе только обеспеченные пользователи и организации.