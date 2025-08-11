IGN составило рейтинг 10 лучших игр-приквелов

Издание IGN составило рейтинг лучших игр-приквелов всех времён. В список вошло 10 проектов, которые рассказали истории, происходящие до событий основных частей серий.

Первое место в топе заняла Red Dead Redemption 2. По мнению издания, игра выполнила все задачи, чтобы стать идеальным приквелом. В IGN отметили, что разработчики из Rockstar смогли улучшить каждый аспект геймплея и расширить повествование. Второе место заняла игра Хидео Кодзимы 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а третье — Deus Ex: Human Revolution 2011 года.

Топ-10 игр-приквелов по версии IGN

1. Red Dead Redemption 2 (2018).

2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004).

3. Deus Ex: Human Revolution (2011).

4. Yakuza 0 (2015).

5. Halo: Reach (2010).

6. Devil May Cry 3: Dante’s Awakening (2005).

7. Divinity: Original Sin (2014).

8. Super Mario World 2: Yoshi’s Island (1995).

9. God of War: Chains of Olympus (2008).

10. Batman: Arkham Origins (2013).