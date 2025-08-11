LG обновила популярную серию OLED-мониторов UltraGear

LG представила новые модели OLED-мониторов UltraGear серии «A» в трёх размерах: 45, 39 и 34 дюйма. Эти мониторы похожи на предыдущие версии, но получили небольшие улучшения в портах, звуке и других функциях.

© Ferra.ru

45-дюймовый UltraGear 45GX900A оснащён панелью Gen 2 WOLED с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц. Он получил порт USB Type-C с поддержкой зарядки 65 Вт и встроенные стереодинамики мощностью 7 Вт. Цена — около 1700 долларов.

© LG

39-дюймовый UltraGear 39GX900A также использует панель Gen 2 WOLED с 1440p, имеет широкоформатное соотношение сторон 21:9, 240 Гц и 800R изогнутость экрана. В мониторе есть USB Type-C с зарядкой 65 Вт и стереодинамики 7 Вт. Цена — около 1100 долларов.

© LG

34-дюймовый UltraGear 34GX900A получил разрешение 1440p, время отклика 0,03 мс и частоту обновления 240 Гц. Среди портов — DisplayPort, HDMI, USB и аудиоразъём. От предыдущей модели убрали Ethernet, но добавили стереодинамики. Цена — примерно 1300 долларов.

Кроме того, LG Display показала новые технологии на выставке K-Display 2025, включая крупные OLED-панели с яркостью до 4000 нит и игровые мониторы с частотой обновления до 720 Гц.