PlayStation 5 заняла 11-е место среди самых продаваемых консолей в мире

Согласно отчёту Sony, продажи консоли PS5 выросли на 2,5 млн единиц в первом квартале 2025 года — до 80,3 млн штук благодаря выходу PS5 Pro в ноябре 2024 года. Однако эта консоль отнюдь не лидер продаж.

Новинка заняла 11-е место среди самых продаваемых консолей в мире, уступив 1-е место PS2 с 160,63 млн. Несмотря на то, что у PlayStation 5 пока не так много эксклюзивных игр, в первом квартале 2025 года было продано больше консолей, чем в первом квартале 2024 года. Sony продала 2,5 млн консолей против 2,4 млн. Вероятно, это связано с выходом PlayStation 5 Pro в ноябре прошлого года.

Отмечается, что Sony продала больше игр для PlayStation 5 и PlayStation 4, чем в прошлом году. Было продано 64,9 млн копий по сравнению с 53,6 млн. Возможно, это связано с тем, что Microsoft впервые выпустила на PlayStation свои игры. Например, было продано более 3 млн копий Forza Horizon 5 на PlayStation 5.

Хотя цены на PlayStation Plus продолжают расти, количество активных пользователей сервиса подписки компании увеличивается. В первом квартале 2025 года было зарегистрировано 123 млн активных пользователей в месяц, в то время как в первом квартале 2024 года их было 116 млн.