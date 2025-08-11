Battlefield 6 стал самой популярной бетой в истории Steam

Открытая бета-версия Battlefield 6 установила новый рекорд. Онлайн шутера достиг 473 тыс. одновременных игроков в Steam.

© кадр из игры

Таким образом, игра стала самым популярным проектом на площадке компании Valve за всю историю бета-тестирования. Ранее рекорд принадлежал Monstr Hunter Wilds — в открытую бету экшен-RPG играло одновременно 463 тыс. пользователей.

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 началось 7 августа. Новая часть знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Релиз игры состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. События нового шутера разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.