ChromeOS отказалась от поддержки Steam

Поддержка Steam на Chromebook, которая начиналась как эксперимент в 2022 году, скоро будет полностью закрыта. Пользователи видят уведомления о том, что поддержка прекратится к 2026 году.

© Ferra.ru

Chromebook — удобные и дешевые ноутбуки, которые стоят намного меньше обычных ПК. Но раньше они не считались хорошей платформой для игр. Появление Steam дало надежду, что ситуация изменится. Однако проект так и не вышел из стадии беты, и теперь стало ясно, что поддержки больше не будет.

Хотя это плохая новость для любителей игр на Chromebook, у них всё ещё есть другие варианты. Например, можно играть в игры с Android, запускать старые игры через эмуляторы или использовать облачные игровые сервисы, такие как Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.