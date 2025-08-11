AMD анонсировала бюджетную видеокарту Radeon RX 7400

Компания AMD представила две видеокарты: Radeon RX 7400 и Po W7400. Дата поступления в продажу новых карт пока неизвестна.

Модели основны на графическом чипе Navi 33 — он используется на более мощных версиях Radeon RX 7600 и Radeon Pro W7500. При этом, RX 7400 уступает RX 7600 по количеству вычислительных блоков — на 12,5 %. Новая видеокарта имеет 8 ГБ видеопамяти, с пропускной способностью 10,8 Гбит/c. Она также получила разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

RX 7400 потребляет 55 Вт и сможет обходится без дополнительного питания. Для видеокарты подойдёт блок питания с мощностью 450 Вт. Официальная стоимость новинки пока не разглашалась. Учитывая, что RX 7600 стоила $ 269, она будет продаваться с гораздо более низкой стоимостью.