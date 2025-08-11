Представлен дешевый игровой смартфон Infinix GT 30

Компания Infinix представила дешевый геймерский смартфон GT 30, который получил дополнительные кнопки для игр. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Газета.Ru

Infinix GT 30 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, ШИМ 2304 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 7400, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. Дизайн гаджета выполнен в игровом стиле Cyber Mecha со светодиодными вставками и кнопками-триггерами на торце.

Основная камера с разрешением 64 Мп дополнена 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, а селфи-камера получила датчик на 13 Мп. Емкость аккумулятора новинки составляет 5500 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие сканера отпечатков пальцев, ИК-порта, стереодинамиков, защиты от пыли и влаги по стандарту IP64, фирменной оболочки XOS 15 на базе Android 15, а также модулей Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6.

На данный момент Infinix GT 30 представлен лишь на индийском рынке по цене от 19,5 тыс. рупий (около 17,7 тыс. руб.).

