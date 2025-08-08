Штраус Зельник рассказал о разработке BioShock 4

Издание IGN взяло интервью у главы компании Take-Two Штрауса Зельника. Он рассказал о разработке ожидаемой игры BioShock 4.

Зельник пообещал, что продолжение знаменитой серии обязательно выйдет. По его словам, несмотря на проблемы в создании игры, она получится великолепной. Авторы хотят сохранить наследие создателя BioShock Кена Левина и стараются соответствовать требованиям аудитории.

BioShock 4 выйдет, могу сказать это положа руку на сердце, без каких-либо вопросов. У нас были взлёты и падения. Нам также пришлось внести изменения в руководство студии. Однако перед нами стоит непростая задача, учитывая наследие Кена Левина и успех его игр. Нам нужно убедиться, что новая игра достойна называться BioShock и представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с другими частями. Мне кажется, некоторые из конкурентов слишком поздно осознали, что просто нормальные игры уже не нормально. Хорошо — новое плохо, теперь все хотят отличного. Наша задача — сделать игру великолепной.

Ранее появилась информация, что компанию 2K Games не устроил сюжет BioShock 4 и теперь игру придётся переделывать. Проект разрабатывают более 10 лет, но какие-либо подробности о сюжете новой части неизвестны.