Для симулятора жизни InZOI выйдет апдейт с островами и фермами

Компания Krafton объявила о выходе первого дополнения для симулятора жизни inZOI. Релиз бесплатного DLS состоится 20 августа.

Дополнение получило название Island Getaway. Оно добавит в игру новую карту — Cahaya, которая состоит из двух островов с атмосферой Юго-Восточной Азии. Игроки смогут заниматься плаванием, фермерством, рыбалкой и добычей полезных ископаемых. Кроме того, пользователи получат доступ к новым тропическим костюмам и причёскам.

Island Getaway выйдет вместе с крупным обновлением, которое добавит механику случайных встреч и пузыри с мыслями персонажей. Разработчики также улучшат интерфейс, добавят 90 новых музыкальных треков и поддержку геймпада.

inZOI — это симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Игра вышла 28 марта на ПК и стала занимать лидирующие позиции среди самых популярных проектов в Steam.