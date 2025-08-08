Вышел трейлер перезапуска Farlight 84

Студия Farlight Games объявила о глобальном перезапуске своей игры Farlight 84.

К новой итерации авторы выпустили свежий трейлер.

Жанрово проект является королевской битвой с элементами геройского шутера.

Первоначальный релиз состоялся в апреле 2023 года - в геймерском комьюнити игру часто называют миксом из Apex Legends и Fortnite.

Апдейт принес крупные правки в баланс оружия и способностей персонажей, кроме того были убраны локализации на все языки, кроме английского и китайского. Ранее присутствовал и русский перевод.

Нововведения не понравились геймерам - недавние пользовательские обзоры в Steam находятся в "желтой" зоне - на отметке в 60%. Общий рейтинг при этом составляет 77% на основе более 50 тыс. отзывов.

Farlight 84 распространяется по условно-бесплатной модели на ПК и мобильных платформах iOS и Android.