Представлен ASUS ROG NUC 2025 – игровой мини-ПК с видеокартой RTX 5070 Ti

ASUS обновила свой компактный игровой системный блок ROG NUC 2025. Теперь новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA.

Особенности

ASUS ROG NUC (2025) оборудован процессором Core Ultra 9 275HX, видеокартой GeForce RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Предполагалось, что будет доступна и более дешёвая версия с SSD на 1 ТБ, однако производитель сейчас её не упоминает.

Отдельного внимания заслуживает система охлаждения: она включает две испарительные камеры и три вентилятора. Для подключения предусмотрены порты USB Type-C, Ethernet (2,5 ГБит/с), Thunderbolt 4, 6 USB Type-A, два DisplayPort 2.1 и два HDMI 2.1 (FRL). За беспроводную связь отвечает модуль Intel Wi-Fi 7. Габариты корпуса: 282,4×187,7×56,5 мм.

Сроки выхода и цена

В Китае уже доступна версия ROG NUC (2025) с процессором Core Ultra 9 275HX, видеокартой GeForce RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Стоимость устройства составляет 18 999 юаней (~$2644).