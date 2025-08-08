Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2025

Август выдался неожиданно громким в плане игровых новостей: открытая бета Battlefield 6 побила рекорды популярности серии, а в конце месяца, возможно, появится свежая информация о Hollow Knight: Silksong. Мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают 112 Operator: симулятор оператора службы спасения, где игроку предстоит выручать жителей крупных городов из опасности. Для того, чтобы спасти пострадавших, нужно не только грамотно выслушать каждого позвонившего, но и отправить на место происшествия правильный персонал: от медиков и пожарных до спасательных вертолетов. Игру можно бесплатно забрать до 14 августа.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Road Redemption: мотоциклетный гоночный боевик, вдохновленный Road Rash и Motorstorm.Чтобы стать самым опасным гонщиком на пост-апокалиптических пустошах, игроку предстоит не только умело пилотировать байк, но и сражаться прямо на ходу. Road Redemption можно бесплатно добавить на аккаунт до 14 августа.

© EGS

Из раннего доступа Steam вышла Stormgate — RTS от Frozen Giant Studios, основанной выходцами из Blizzard. Именно поэтому игра позиционируется как наследница StarCraft и Warcraft: Stormgate переняла от них все ключевые механики, от строительства и развития базы до трех асимметричных фракций. Правда, за сюжетную кампанию придется доплачивать — бесплатно доступны только многопользовательские матчи.

© Steam

В Steam состоялся релиз демоверсии Woodo — умилительной головоломки об уюте, игрушках и теплых воспоминаниях. Игроку необходимо расставлять миниатюрные, собранные вручную декорации по сценам, чтобы восстанавливать сценки из приключений лисички Фокси и лягушки Бена. Особый акцент разработчики делают на тактильность декораций и уютную атмосферу.