Названа дата релиза научно-фантастического боевика Metal Eden
Студия Reikon Games и издательство Deep Silver объявили, что их грядущая игра Metal Eden выйдет в следующем месяце - 2 сентября.
Дата обозначена в новом трейлере.
Проект разрабатывается как шутер в стилистике Sci-Fi.
Главной героиней выступает роботизированная Аска, которой предстоит защитить человечество в орбитальном городе Мебиус.
Целевыми платформами называются ПК и актуальные консоли Sony и Microsoft. Для ознакомления доступна бесплатная демо-версия.
Заявлен перевод на русский язык.