Названа дата релиза научно-фантастического боевика Metal Eden

Студия Reikon Games и издательство Deep Silver объявили, что их грядущая игра Metal Eden выйдет в следующем месяце - 2 сентября.

Дата обозначена в новом трейлере.

Проект разрабатывается как шутер в стилистике Sci-Fi.

Главной героиней выступает роботизированная Аска, которой предстоит защитить человечество в орбитальном городе Мебиус.

Целевыми платформами называются ПК и актуальные консоли Sony и Microsoft. Для ознакомления доступна бесплатная демо-версия.

Заявлен перевод на русский язык.