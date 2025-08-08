Как RTX 2060 Super тянет современные игры в 1440p

Видеокарту RTX 2060 Super в одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester проверили в 20 игровых проектах.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал матплату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB.

Hogwarts Legacy шла с высоким пресетом, RT. Средняя производительность в ней составляла 46 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Ultra, с RT. В среднем частота кадров здесь равнялась 80 к/с.

Игра Marvel's Spider-Man Remastered тестировалась с RT, графикой Very High. Средний FPS в ней был на уровне 79 к/с. Marvel’s Spider-Man Miles Morales запускалась тем же параметрами. Средняя производительность равнялась в ней уже 73 к/с.

В The Witcher 3 с пресетом Ultra, RT средняя частота кадров находилась в районе 42 к/с.

Assassin's Creed Valhalla шла с RT, графикой Ultra. В среднем производительность в ней составляла 59 к/с.

© GPU Tester

Со всеми замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.

Вывод

Средняя частота кадров с 2060 Super составляла 61 к/с (во всех играх в целом).