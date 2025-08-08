RTX 5050 сравнили с 1080 Ti и другими старыми видеокартами Nvidia

В одном из выпусков на YouTube-канале PRO Hi-Tech выяснили, как ведут себя в играх и рабочих программах RTX 5050, 1080Ti, 4060, 3050, MTT S70 и другие видеокарты.

© Ferra.ru

Из игр тестировались видеокарты 5050, 3070 Ti, 5060, 4060 Ti, B580, 6600 XT, 1080 Ti, 3050, MTT S70 в Еxpedition 33, Oblivion Remastered, Indiana Jones, Assassin’s Creed Shadows, Last of Us 2. Запускались они в 1080р и 1440р.

В Clair Obscur в 1080р с высоким пресетом между 5050 и 4060 был паритет: 56 к/с в среднем. От 3050 новинка отрывается на 47%. В 1440р на средних настройках графики у 5050 и 4060 был вновь паритет, а В580 немного обошла 5050. С DLSS/XeSS "баланс" 5050 и 4060 тоже работали одинаково, а В580 уже оказалась чуть медленнее 5050: 70 к/с против 72 к/с соответственно в среднем.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на графиках ниже.

© PRO Hi-Tech

Вывод

RTX 5050 показывает себя в целом так же, как 4060. Если вы хотите получать в играх минимум 120 к/с или даже 240 к/с, то проще купить монитор с высоким разрешением, чем дорогую видеокарту. Однако важно понимать, что удачным такое сочетание будет, если только вы любите соревновательные игры.