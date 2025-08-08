В России создадут игру по книге Перумова «Алмазный меч, деревянный меч»
В России начали работу над фэнтези-игрой по книге российского автора фэнтези Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч». Об этом сам Перумов рассказал в интервью сервису Кинопоиск.
Производством займется Плюс Студия. Перумов отметил, что книга «Алмазный меч, деревянный меч» рассказывает о том, как ненависть, испытываемая персонажами, поглощает их и превращает в орудие уничтожения, а также о последствиях их выборов. Что касается компьютерных игр, то писатель поделился, что сам предпочитает игры формата RPG, с погружением.
«Я люблю погружение в мир, особенно фэнтезийный. Не люблю киберпанк и не играл в Cyberpunk 2077, а еще не проходил третьего «Ведьмака», потому что люди мне сказали: «Ты там утонешь», - поделился он. Ник Перумов — первый российский автор фэнтези, получивший известность ещё в начале 1990-х, когда был издан его цикл «Кольцо тьмы», своеобразное продолжение трилогии Джона Рональда Руэла Толкина. Сегодня Перумов продолжает выпускать новые романы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».