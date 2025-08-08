У Genshin Impact повысятся системные требования

Китайская компания HoYoverse объявила о масштабных технических изменениях, которые произойдут с их игрой Genshin Impact.

Так, с выходом обновления "Песня полой луны" будут повышены системные требования на мобильных платформах iOS и Android.

В "минималках" для устройств с ОС от Google указываются чипсеты Snapdragon 660/Helio G88 и 4 Гб оперативной памяти. Для "яблочных" девайсов - процессоры A11 в iPhone и A12 для iPad.

Так, в скором времени проект может перестать запускаться на любых условных "калькуляторах" и потеряет позиции в качестве приложения-бенчмарка производительности.

Кроме того, будет полностью свернута поддержка на PlayStation 4. Причинами называются слабость консольного железа 2013 года и ограничения максимального размера приложений на платформе.

10 сентября 2025 года Genshin Impact уберут из PS Store, 25 февраля 2026 года станут недоступны внутриигровые покупки, а полная поддержка завершится в апреле 2026-го.