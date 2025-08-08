В Steam вышла кооперативная Guntouchables

Студия Game Swing и издательство Ghost Ship Publishing выпустили игру Guntouchables.

Это сетевая совместная игра для 1-4 игроков в жанре roguelite.

На старте - до 8 августа, 11:00 по московскому времени, - она распространяется в Steam бесплатно, затем цена вырастет до 200 рублей.

Синопсис следующий: "Выберите персонажа и сражайтесь в рядах "Пуленепробиваемых" - бодрой и разномастной группы выживших. Они годами готовились к самым жутким сценариям конца света и наконец увидели свой долгожданный апокалипсис".

Присутствует перевод на русский язык.

Компания Ghost Ship Publishing ранее выступала издателем схожего по концепции проекта Deep Rock Galactic - на момент написания данной заметки пользовательский рейтинг этой игры составляет 97% на основе более 278 тыс. отзывов.