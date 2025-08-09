На PlayStation 4 могут перестать работать популярные онлайн-игры

Ряд ведущих студий, занимающихся созданием сервисных онлайн-игр, рассматривают возможность прекращения выпуска обновлений и контента для консоли PlayStation 4. Об этом сообщает GamesIndustry.biz.

Несмотря на то, что в материале не упоминается Xbox One, эксперты полагают, что отказ от платформы затронет и другие устройства предыдущего поколения, включая консоль Microsoft.

Среди ключевых факторов такого решения называют технические ограничения устаревших платформ и рост аудитории владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По мере увеличения проникновения консолей нового поколения разработчики готовы перераспределять ресурсы в пользу более производительных систем.

Эксперты отмечают, что уход от поддержки PlayStation 4 может ускорить переход игроков на новые устройства, что позитивно скажется на продажах PlayStation 5.

О прекращении поддержки PlayStation 4 в августе заявила компания HoYoverse, создатель популярной игры Genshin Impact. Проект перестанет запускаться на консоли в апреле 2026 года. Разработчики также повысили системные требования проекта на других платформах.