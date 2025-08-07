Выпуск Nintendo пустых картриджей в коробка с играми раскритиковали

Недавно Nintendo запустила опрос об игровых предпочтениях пользователей Switch 2, но быстро его удалила. Поводом стало недовольство фанатов: всё больше игр на новой консоли выходят не на физических картриджах, а на так называемых карточках-ключах. Они выглядят как обычные картриджи, но не содержат саму игру — только код для загрузки.

Игроки обеспокоены: это значит, что для запуска игры нужен интернет, а если серверы когда-нибудь отключат — доступ к купленной игре может быть потерян. Карточки-ключи лишают главного преимущества физических носителей — настоящего владения игрой. Это, считают игроки, больше похоже на временную лицензию, которую можно потерять.

Nintendo уже закрыла свои онлайн-магазины для Wii U и 3DS, и нет гарантий, что-то же не произойдёт со Switch 2 в будущем (хоть и отдаленном). Эксперты считают, что карточки-ключи — это очередная форма цифровой защиты (DRM), «ограничивающая права покупателя».

Если геймеры не выступят против, физические игры могут исчезнуть совсем.