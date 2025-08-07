Глава OpenAI подарил GeForce RTX 5090 пользователю соцсети X

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником @Laserboat999 в ироничной форме обратился к главе OpenAI Сэму Альтману с просьбой купить ему видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 для работы с open-source моделью GPT-OSS. Миллиардер заметил публикацию и согласился.

© Газета.Ru

Альтман ответил с одобрением и пообещал выслать карту бесплатно, так как ему понравилось шутливое обращение Laserboat999.

Ранее OpenAI впервые с выпуска GPT-2 представила open-source ИИ-модель GPT-OSS в двух конфигурациях. Младшая версия модели работает на GPU с 16 ГБ видеопамяти, старшая требует профессиональные ускорители с объемом памяти от 80 ГБ.

Несмотря на это, обе версии демонстрируют высокие результаты: GPT-OSS 120B в ряде тестов, включая AIME 2024, опережает закрытые модели OpenAI уровня o3 и o4-mini.

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 оснащается памятью стандарта GDDR7 объемом 32 ГБ. Таким образом, Laserboat999 сможет локально запускать на своем компьютере младшую версию GPT-OSS, которая работает даже без доступа к интернету.

Ранее ChatGPT уличили в даче подросткам опасных советов о наркотиках и алкоголе.