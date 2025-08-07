Общий тираж PlayStation 5 превысил 80 млн консолей

Компания Sony раскрыла продажи консоли PlayStation 5 в рамках финансового отчёта. По состоянию на 30 июня 2025 года общий тираж приставки составляет 80,3 млн единиц. В эту цифру входят базовая PS5 Fat, PS5 Slim и PS5 Pro.

Таким образом, устройство от Sony приближается к общим показателям знаменитой PSP (82,5 млн штук) и Xbox 360 (84 млн штук). Сейчас PS5 занимает 12-ю строчку в списке самых продаваемых консолей в истории. Интересно, что за аналогичный срок продажи PS4 составляли 82,3 млн устройств.

В компании также рассказали об аудитории PlayStation: онлайн-сервисами пользуются 123 млн человек, продажи игр за квартал для PS5 и PS4 составили 65,9 млн копий, из них 6,9 млн приходится на проекты самой Sony.