Народная RTX 5060 стала самой популярной видеокартой июля

В июле 2025 года самой популярной видеокартой на рынке Южной Кореи стала «народная» RTX 5060, сообщает аналитический портал Danawa Research.

Модель возглавила рейтинг продаж, опередив более производительные RTX 5070 и RTX 5070 Ti, занявшие второе и третье места соответственно.

Несмотря на доминирование NVIDIA, позиции AMD заметно укрепились. По данным аналитиков, уже 21% южнокорейских пользователей рассматривают покупку видеокарт от «красных», тогда как чуть более года назад эта доля составляла всего 11,33%.

Однако NVIDIA всё ещё удерживает 76% рынка, а видеокарты Intel занимают лишь 2–3%. Среди решений AMD наибольшую популярность завоевали Radeon RX 9060 XT и RX 9070 XT, занявшие пятое и шестое места в общем рейтинге.

Рост интереса к AMD связывают с улучшенной производительностью новых карт и агрессивной ценовой политикой.