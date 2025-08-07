Шутер Metal Eden обзавелся датой релиза

Издатель Deep Silver и разработчик Reikon Games объявили дату премьеры научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden — 2 сентября (PC, PS5, Xbox Series). Reikon Games известна по киберпанк-аркаде Ruiner.

Впервые о Metal Eden мы писали летом 2021 года, тогда она называлась Final Form. Подобно Echoes of the End, другой игре с той презентации Koch Media и Prime Matter, она надолго пропадала с радаров.

Как и Ruiner, Metal Eden — киберпанковая. Вместе с персонажем-андроидом вы отправитесь в орбитальный город Moebius, где будете бегать по стенам и взлетать над полем битвы благодаря джетпаку и гравитационному крюку. Еще можно свернуться в шар и покатиться на врагов.