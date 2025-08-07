В Call of Duty: Black Ops 7 потребуется функция Secure Boot — как и в Battlefield 6

Компания Activision объявила, что для игры в Call of Duty: Black Ops 7 потребуется включить Secure Boot. Использовать функцию безопасности в Windows необходимо будет с релиза проекта на ПК в 2025 году.

Разработчики рассказали, что одним из требований для игры также станет включение функции TPM 2.0 — программное обеспечение, предназначенное для повышения безопасности компьютера. По словам авторов, на качество шутера это никак не повлияет, ведь активировать программы понадобится только при запуске Windows и самой игры.

В Activision также заявили, что функции начнут внедрять уже в пятом сезоне Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, стартующем 7 августа. Там требования пока не будут обязательными.

Многие игроки оказались недовольны нововведением. Некоторые обвинили Activision в отсутствии оригинальности — ведь точно такая же система защиты понадобилась для игры в Battlefield 6. Ранее игроки во время открытого бета-тестирования нового шутера DICE столкнулись с проблемой: функция Secure Boot потребовалась для игры, но не у всех она была включена по умолчанию. В Electronic Arts отреагировали на критику и опубликовали инструкцию, как активировать защиту через BIOS.