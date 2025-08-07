Детям запретят играть в GTA

В сети появились скриншоты, подтверждающие, что компания Rockstar Games готовит к выпуску систему проверки возраста игроков для GTA Online. Упоминания об этой функции были найдены в файлах игры еще в начале августа, а теперь стали доступны изображения с интерфейсом самой системы. Об этом сообщает портал DTF.

© Газета.Ru

Предполагается, что проверка будет осуществляться путем сканирования QR-кода, но сервис, который будет использоваться для идентификации, пока неизвестен.

Вероятнее всего, Великобритания станет первым регионом, где заработает новая система. Это связано с недавно принятым в стране законом о безопасности детей в интернете. К нему уже начали адаптироваться многие онлайн-сервисы, включая Spotify. Тем не менее, не исключено, что аналогичный механизм будет внедрен и в других регионах с похожими законодательными ограничениями.

GTA Online вышла 1 октября 2013 года. На текущий момент игра доступна на большинстве актуальных игровых платформ. В большинстве стран проект имеет возрастной рейтинг 18+. Таким образом, в случае введения новой проверки, GTA Online может стать недоступной для несовершеннолетних геймеров.

