Где найти молочай в Grounded 2: гайд

Парк в Grounded 2 полон ресурсов, от травы до цветов и желудей. Молочай — не самая ценная находка, и он нужен всего в паре важных рецептов, но найти это растение может быть неожиданно тяжело. Портал PC Gamer рассказал, где искать молочай.

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Шесть растений молочая можно найти у ограды на границе между закусочной (спереди) и столом для пикника. Молочай — высокие, желтые растения с несколькими стручками на стебле. До них вы, скорее всего, не дотянетесь топором, поэтому сначала стручки нужно сбить из лука.

Разделайте стручки с помощью омни-топора, и вы получите не только кусочки молочая, но и пару пучков. Большая часть растений находится именно на границе двух регионов, на холме, поэтому стручки вполне могут скатиться вниз.

Если верить сканеру ресурсов, молочай также можно найти в районе тележки с мороженым, но, вероятно, игра показывает некорректную информацию — точно так же, как с жуками-бомбардирами.

Кусочки молочая, вместе со стеблями сорняков, используются преимущественно для строительства сооружений. Они прочные и достаточно стильные, поэтому если вы хотите сделать себе роскошный соломенный дом, то фарм молочая займет достаточно долгое время.

Пучки молочая, скорее всего, пригодятся первыми, т.к. они хорошо изолируют от холода. Этот ресурс нужен для создания пушистой парки — одного из лучших предметов брони в Grounded 2.