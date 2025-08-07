Названа дата релиза минималистичного экшена Stick It to the Stickman

Студия Free Lives и эпатажное издательство Devolver Digital объявили, что их грядущая игра Stick It to the Stickman выйдет 18 августа в формате раннего доступа.

Анонс обозначен в свежем трейлере с демонстрацией геймплея.

Проект вдохновлен популярной Flash-анимацией из 2000-х.

Помимо экшена и характерного визуального стиля Stick It to the Stickman отличает доля иронии и сатиры - авторы описывают свою работу как "корпоративную антиутопию с умными, но очень злыми шутками о будущем при капитализме".

На странице игры в Steam уже доступна бесплатная демо-версия.