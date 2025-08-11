От AV Multi до Memory Stick: самые странные порты в истории Sony

Sony демонстрирует не только похвальную способность выпускать на рынок по-настоящему прорывные продукты, вроде оригинального плеера Walkman и PlayStation, но и тягу к созданию не очень нужных проприетарных аксессуаров и стандартов. И если диски Blu-ray нашли свою нишу, то многие из портов, придуманных Sony — не очень. Портал howtogeek.com рассказал о самых неудачных из них.

© Unsplash

AV Multi

AV Multi впервые появился на консоли PlayStation 1, где он использовался для передачи аналогового сигнала от устройства на ПК. Sony также встроила его в PlayStation 2 и 3. На протяжении своего жизненного цикла он так и оставался проприетарным разъемом для игровых консолей, хотя по некоторой информации его также использовали в некоторых японских телевизорах.

Отметим, что Sony — не единственная компания, которая поступала таким образом. Microsoft провернула нечто похожее с Xbox 360, а Nintendo — с WiiU, поддерживавшей аналоговый вывод на релизе в 2012-м. Для своего времени AV Multi был более чем приемлемым портом, особенно если учесть, что он мог передавать композитные сигналы, S-видео, RGB и компонентные сигналы.

Sony Ericsson CST-15

CST-15 коннектор, который появился на телефонах Sony Ericsson, популярных в 2000-х до рассвета современных смартфонов. Похвалить CST-15 не за что, но в тот период почти каждый производитель мобильников использовал тот или иной проприетарный зарядник, т.к. тогда зарядка устройств по USB не была стандартизированной среди брендов.

10-Pin Camcorder A/V

Обычно для того, чтобы передать аналоговый сигнал с портативной видеокамеры на ТВ или магнитофон, требовался RCA-кабель — желтый коннектор для композитного видео, белый и красный кабели — для левого и правого каналов звука. Но размещение трех отдельных портов на видеокамере занимало слишком много места, и Sony решила поступить иначе.

Та, где многие другие производители использовали 3,5 мм коннекторы, японская корпорация создала 10-пиновый порт. Причем он был в ходу до совсем недавних пор: даже «новейшие» камеры на официальном сайте Sony поддерживали его. Но теперь их уже не производят, а кабель нужно покупать отдельно.

Digital Media Port

Sony начала использовать порт DMP на своих аудиовизуальных ресиверах в начале 2007-го, параллельно открыв продажи ряда аксессуаров: от Bluetooth-адаптера до док-станции для iPod и Walkman. Хотя, по сути, DMP представлял собой аналог USB, который компания ввела просто для перевода совместимых продуктов на один проприетарный коннектор.

Кабель зарядки PlayStation Vita

PS Vita, вышедшая в 2011-м, была наследницей PlayStation Portable — одной из самых популярных портативных игровых консолей в истории. Но Sony почему-то решила, что новинка обязательно должна использовать проприетарный кабель, который также необходим для переноса файлов между устройством и ПК. Опять же, Nintendo поступила похожим образом с DS и 3DS, но у обеих компаний нет никаких оправданий — в 2010-м стандарт Micro USB уже давно зарекомендовал себя. Но, справедливости ради, Sony «исправила» проблему, переведя PS Vita Slim на Micro USB.

Карты памяти Memory Stick

Memory Stick — попытка Sony создать собственный формат съемного накопителя, впервые предпринятая в 1998-м. Чисто технически их можно отнести к разряду медиа, но важно помнить, что многие ноутбуки и другие продукты Sony получали специальные порты для Memory Stick. Компания занимала такое доминирующее положение на рынке, что она вполне могла позволить себе выпуск широкого ряда сомнительных с точки зрения этики продуктов.

Раньше у пользователей PSP или мобильников Sony Ericsson просто не было выбора — если они хотели получить больше памяти, то им приходилось покупать карточки Memory Stick. Sony, естественно, пользовалась этим: проприетарные карты памяти стоили значительно дороже, чем SD-карты и накопители CompactFlash.