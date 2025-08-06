Игровой 4K-монитор Samsung Odyssey 3D оценили в 180 тысяч рублей

Во флагманском магазине Samsung Galaxystore в Москве состоялась презентация нового 27-дюймового 3D-монитора Odyssey G90XF. Устройство позиционируется как флагманское решение для геймеров, дизайнеров и профессионалов в области визуального контента, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Монитор Samsung Odyssey 3D оснащен лентикулярной линзой и системой отслеживания движения глаз, обеспечивающей объемное 3D-изображение без использования очков. Технология Odyssey 3D Hub позволяет добиться высокой степени реализма за счет адаптивной визуализации, расширяющей границы экранного пространства.

Samsung акцентирует внимание на стратегическом партнерстве с разработчиками видеоигр. Совместные проекты с Nexon («The First Berserker: Khazan») и Neowiz («Lies of P») позволили более точно интегрировать 3D-эффекты в игровые сценарии. Компания также заявила о намерении расширять кооперацию с глобальными студиями.

Одной из ключевых функций Odyssey G90XF является интеллектуальное преобразование видео в 3D-формат. Искусственный интеллект анализирует каждый кадр и создает стабильный объемный эффект, снижая нагрузку на зрение.

Среди прочих параметров новинки: 4K-разрешение, частота обновления 165 Гц, время отклика 1 мс (GtG), поддержка AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible. Также предусмотрена поддержка технологии Edge Lighting, которая обеспечивает динамическую подсветку, синхронизированную с изображением.

В России Samsung Odyssey 3D оценили в 179,9 тыс. руб.

Ранее был представлен дешевый игровой монитор Xiaomi.